イラン機関に対する敵対的米国の措置：ペルシャ湾航路が制裁対象に

通信社ABNAがアルジャジーラ・チャンネルを引用して報じたところによると、アメリカ財務省は、ペルシャ湾航路管理機関を自らの制裁リストに追加したと発表した。

なお、ペルシャ湾航路管理機関（PGSA）は、ホルムズ海峡の通航を管理するためのイラン・イスラム共和国の法的機関かつ代表当局である。

また、イラン・イスラム共和国の軍隊と当局によって事前に境界が定められているホルムズ海峡の指定海域における航行は、この機関との完全な調整を条件としており、許可なく通過することは違法と見なされる。