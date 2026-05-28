ペゼシュキアン：「地域の緊張緩和におけるパキスタンの建設的な役割に感謝する」

通信社ABNAの報道によれば、イラン・イスラム共和国のマスウード・ペゼシュキアン大統領とパキスタンのシャバズ・シャリフ首相は電話会談で、二国間関係の最新状況を検討するとともに、地域情勢や現在進行中の外交プロセスについて意見交換と協議を行った。

イラン・イスラム共和国大統領はこの会談で、友好かつ兄弟的なパキスタンの政府と国民に宰牲祭（イード・アル＝アドハー）の祝意を伝え、外交的イニシアチブと地域における現在の紛争・危機の緊張緩和・終結に向けた取り組みを支援するイスラマバードの建設的かつ責任ある役割に感謝した。

ペゼシュキアンはまた、イスラム世界の安定、安全保障、共通の利益を守るためのイスラム諸国間の協力と調整の継続の重要性を強調した。

パキスタン首相もこの会談で、イラン・イスラム共和国の大統領、政府、国民に宰牲祭の祝意を伝え、現在進められている外交プロセスが近い将来に最終的、効果的かつ持続可能な結果に至り、平和、安定、地域協力の強化の基盤となることを希望すると述べた。

この電話会談の続きで、両首脳はテヘランとイスラマバードの間の歴史的、文化的、兄弟的関係の深さを強調し、特に経済、商業、輸送、税関分野における二国間協力の発展と向上の方法を検討し、共同合意の実施を加速し、既存の能力を活用して二国間関係を拡大する必要性を強調した。