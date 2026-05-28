イスラム・ジハード：「アウダ殉教者の暗殺は停戦違反であり、イスラエルの犯罪の継続」

通信社ABNAがパレスチナ通信社「シハブ」を引用して報じたところによると、パレスチナ・イスラム・ジハード運動は声明で、「アブー・アムル」として知られるムハンマド・アウダ殉教者（カッサム旅団の著名な指揮官の一人）の殉教に対し、パレスチナ人民、イスラム・アラブ諸国に哀悼の意を表し、彼の暗殺をシオニスト体制による「執念深く卑劣な」犯罪であると述べた。

イスラム・ジハードは、シオニスト体制の軍隊によって実行されたこの暗殺は、ガザの停戦合意の明白な違反であり、すべての合意と約束を完全に無視するものであると宣言した。

同運動は強調した：シオニスト体制による暗殺政策、安全な住宅地への攻撃、ガザ住民の殺害の継続は、調停者に対して与えられた約束に反しており、すべての人道的・道徳的規範に違反している。これらの行為は、米国政府の全面的支援と参加のもとで行われている。

イスラム・ジハードはさらに述べた：パレスチナ人民の殉教者の血は、国民と抵抗勢力の自らの権利を守る決意を強めるだけであり、指揮官や戦士たちの血は、抵抗の意志を強化し、占領者との闘いの道を続けるための燃料となる。なぜなら、シオニスト体制は武力の言葉以外理解しないからである。

同運動はその後、アウダ殉教者の殉教に対し、カッサム旅団、ハマス運動、その指導者、メンバー、戦士、支持者に哀悼の意を表し、シオニスト体制の犯罪は抵抗勢力の堅固さと持続性を高め、占領者により大きな代償を強いるだけだと強調した。