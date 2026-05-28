イランは自らのレッドラインを後退させない

通信社ABNAの報道によれば、国会国家安全保障・外交政策委員会の委員長エブラヒム・アジジ氏は、あるソーシャルメディアの自身のページで次のように述べた：「イラン・イスラム共和国は、濃縮の権利、濃縮ウラン、ホルムズ海峡の管理、制裁解除といった自らのレッドラインを後退させることはない。」

アジジ氏はさらにこう付け加えた：「トランプがこの戦略的袋小路から自らを救うために、ある日は脅迫の手段を使い、次の日には合意のために哀願することは明らかである。」