革命防衛隊海軍の調整により23隻の船舶がホルムズ海峡を通過

通信社ABNAの報道によれば、イスラム革命防衛隊海軍の広報部は発表した：過去24時間以内に、タンカー、コンテナ船、その他の商船を含む23隻の船舶が、許可を得た上で、革命防衛隊海軍の調整と安全保障の下、ホルムズ海峡を通過した。

革命防衛隊海軍はさらに述べた：ペルシャ湾は地域諸国のイスラム教徒に属する水域であり、アメリカのテロリスト軍隊の侵略と悪行が、ここ数日の不安定化の主要原因である。ホルムズ海峡のスマートな監視は、継続的かつ毅然と、そして権威を持って行われている。