アンサルラーの指導者：「アウダの殉教はカッサム戦士たちの業績をさらに輝かせた」

通信社ABNAがニュースサイト「アル＝アハド」を引用して報じたところによると、イエメンのアンサルラー運動の指導者サイイド・アブドゥルマリク・アル＝フーシは、「不信心、犯罪、専制」の戦線との戦いにおけるジハード指揮官ムハンマド・アウダの殉教は、カッサム旅団の戦士たちの輝かしい業績に新たなページを加えたと宣言した。

ハマス運動は本日水曜日、殉教者アウダが運動の軍事部門であるイッズッディーン・アル＝カッサム旅団の指揮官として殉教したことを確認した。

アンサルラー政治局：殉教者アウダの暗殺はイスラエルの業績における新たな犯罪

イエメンのアンサルラー運動政治局は、パレスチナ抵抗勢力の指揮官の一人である殉教者ムハンマド・アウダの暗殺は、パレスチナ人民に対するシオニスト体制の一連の犯罪における新たな犯罪であると宣言した。

このイエメンの機関は声明で強調した：この犯罪は戦士たちの意志と忍耐を決して弱めるものではなく、むしろアル＝クッズ（エルサレム）への道における彼らの偉大な犠牲を考慮すれば、彼らの結束と力を強化するだろう。

同運動はさらに、レバノンへの攻撃の激化は、抵抗枢軸のシオニストとアメリカに対する勝利の帰結から逃れようとする試みの一環であると述べた。

アンサルラー政治局はレバノン抵抗勢力の一連の作戦を称賛し、強調した：ヒズボラの戦士たちは、その一連の作戦と勇敢さによって敵に厳しい教訓を教え、無力感と敗北を味わわせている。