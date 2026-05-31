戦闘機によるパレスチナ難民テントへの攻撃；ガザの病院の悪化する状況

ABNA通信社がアルジャジーラを引用して伝えたところによると、シオニスト戦闘機は数分前、ガザ地区北部のジャバリア難民キャンプでパレスチナ難民のテントを攻撃した。

この残忍な攻撃により、数名のパレスチナ難民が負傷した。

さらに、シオニスト軍によるガザ地区中部のアル＝ブレイジュ難民キャンプ北東部への攻撃も再開された。

一方、ガザ地区の人道状況の悪化を受けて、アル＝アクサ殉教者病院の院長は、停電のためこの病院の閉鎖までのカウントダウンが始まったと発表した。