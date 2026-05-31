イランに対するモサドの新たな陰謀の詳細：指導者たちの信用失墜

ABNA通信社によると、シオニスト新聞「イスラエル・ハヨム」は、イランに対するシオニスト政権の陰謀の新たな側面を暴露する報告の中で、イランに対するモサド諜報機関の活動における著しい変化を明らかにした。この報告によると、モサドのアプローチの変化は何年も前から始まっており、伝統的な暗殺や軍事作戦への集中から「影響力戦争」と呼ばれるプロセスへと移行し、その目的はイランの体制を内部から弱体化させることである。

この報告によれば、近年モサド内部に「影響力作戦部門」と呼ばれる特別部隊が設立された。この部隊は、モサド長官ダビド・バルネアの指導下での組織改革の枠組みの中で、「イランの軍事構造だけでなく、政治的・社会的深層を標的にする」という動機で形成された。

シオニスト新聞のこの件に関する調査は、イラン当局者の信用失墜を図る同部門の試みを扱っており、同部門はメディアキャンペーンと世論の圧力によって、テルアビブの敵を物理的に排除することなくその職から追い出そうとしていると書いている。

この報告はさらに、このアプローチはメディア、ソーシャルネットワーク、公共リソース、さらには偽アカウントの作成やイラン国内でのターゲットを絞ったコンテンツの配信の利用に基づいており、その目的は体制指導者への国民の信頼を損ない、体制を脆弱に見せることだと付け加えている。

同紙は、前述の部隊の元当局者の言葉を引用して、この種の作戦は暗殺よりもコストが低く、長期的にはより大きな効果をもたらす可能性があると強調している。なぜなら「イランの心理的・メディア的安全保障」を標的にしているからだ。

この報告によると、モサドはこの分野で情報収集だけにとどまらず、イラン国内の公共の士気を分析し、社会的・経済的抗議活動をより広範囲に利用して、体制に対する内部圧力を高めている。

イスラエル・ハヨムが書いているように、前述の部隊は近年、「デジタル軍」や「偽アカウント」を含む高度なデジタルツールを開発し、イラン当局者のイメージを損なっており、この分野で国外の反体制メディア組織と真剣に協力し、テヘランの指導部のイメージを弱体化させることを目的としたメッセージを流している。