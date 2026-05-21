オーストラリア：「ベン＝グヴィルの逮捕『スマード』活動家への行為は衝撃的」

ABNA通信社がアルジャジーラを引用して報じたところによると、オーストラリアのペニー・ウォン外相は、「ベン＝グヴィルが『抵抗艦隊』の逮捕活動家らと共に公開した映像は衝撃的で受け入れられない」と述べた。

彼女はさらに、「イスラエル政権当局者とベン＝グヴィルの『抵抗艦隊』逮捕活動家らに対する屈辱的な行為を非難する」と付け加えた。

公開された映像は、シオニスト政権の軍人らが「スマード船団」の活動家を逮捕後、彼らに対して暴力的で侮辱的な扱いをしたことを示している。

一方、ベン＝グヴィルとシオニスト政権軍人によるスマード船団の逮捕活動家への虐待・非人道的な扱いの映像が公開され、世界中の怒りを買っている。