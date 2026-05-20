ABNA通信社のRIAノーボスチ引用報道によると、マッテオ・サルヴィーニ伊副首相兼インフラ・交通大臣は、イタリアの運送会社は緊急支援を必要としている。なぜなら、燃料費の継続的な上昇が貨物輸送の停止につながる可能性があるからだと述べた。

サルヴィーニ氏は、燃料価格上昇に対するブリュッセルの反応は驚くべきものであり、ブリュッセル当局は状況を深刻に評価しているが、措置を講じることに急いでいないと述べた。

米国とイスラエル政権は、1404年エスファンド月9日（2026年2月28日）、イラン領土への侵略により、船舶の通行に対するホルムズ海峡の不安定化を悪化させた。西アジア地域での戦争と、ホルムズ海峡を通過する石油タンカーの制限は、世界のエネルギー危機を悪化させている。