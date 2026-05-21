米上院議員：「トランプのイランに対する戦争は最も深刻な形で失敗した」

ABNA通信社によると、米民主党上院議員ラファエル・ワーノックはXへの投稿で、「上院はトランプの違法なイラン戦争を終結させるための重要な一歩を踏み出した」と書いた。

この米上院議員はさらに、「この戦争は最も深刻な形で失敗した。私はこの大統領を引き続き説明責任を追及することを約束する。私の共和党の同僚たちも（トランプ政権に対して）同じことをすべきだ」と付け加えた。

これは、米上院が火曜日、ドナルド・トランプ大統領の戦争権限の制限を求める決議案に投票した後のことである。

米国とイスラエル政権のイランに対する戦争の期間中に、米上院がこの決議案をこの段階まで可決することに成功したのはこれが初めてである。

米上院はこれまで7回この決議案の可決に失敗していた。

この決議案によれば、トランプ氏は戦争を継続するための議会の承認を得ない限り、戦争を終結させる義務を負うことになる。

この決議案は、4人の共和党上院議員とほぼ全ての民主党議員の支持を得た。