イラン在住イラン人による「イラン平和の集い」東京で開催

Abna通信社の報道によると、イラン在住イラン人らによるグループ「イラン・マー（私たちのイラン）」は、「イラン平和の集い」をイラン在住イラン人によって東京で開催すると発表した。

この集会は、5月24日（日）午後6時から7時30分まで、新宿駅南口で開催される予定です。主催者側は、この行事の目的を「イランの擁護と、米国およびイスラエルによる攻撃に対する立場表明」としています。

グループ「イラン・マー」は、在日イラン人および関心のある方々に、この集会への参加を呼びかけ、平和への要求を表明し、イラン国民との連帯を表現するよう求めています。この行事には、東京および周辺都市に在住するイラン人が多数参加する見込みです。

参考として追加で自然な呼びかけ部分

戦争ではなく、平和を。 9000万人のイラン人の声を、東京から世界へ届けます。 爆撃で家を失った人々、未来を奪われた子どもたち、傷ついた無数の命。 私たちは沈黙しません。 イランに戦争はいらない。 中東にさらなる破壊はいらない。 世界に必要なのは、対話と平和です。 5月24日、新宿南口で共に声を上げましょう。 「人間として、戦争に反対する。」 その意思を、今ここで示しましょう。

🕊️ イラン平和の集い 📍 新宿駅南口 🗓️ 5月24日（日）18:00〜19:30



