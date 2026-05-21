トルコ、シオニスト大臣の「スマード」活動家に対する言語・身体的暴力を非難

ABNA通信社がアナトリア通信社を引用して報じたところによると、トルコ外務省は本日水曜日の声明で、「イスラエル政権によって公海で違法に押収された国際『スマード』船団の活動家に対するイスラエル大臣の言語的・身体的暴力を非難する」と発表した。

トルコ外務省の声明には、「拘束されたトルコ人市民とその他の船団活動家の即時かつ安全な解放のために、関係諸国と共に必要な全ての努力を払う」とされている。

声明はさらに、「この大臣（イタマール・ベン＝グヴィル・シオニスト内務大臣）は、イスラエル政権がガザで行った大量虐殺の主要人物の一人であり、ネタニヤフ内閣の暴力的で野蛮な考え方を世界に再び露わに示した」と明言した。

公開された映像は、シオニスト政権の軍人らが「スマード船団」の活動家を逮捕後、彼らに対して暴力的で侮辱的な扱いをしたことを示している。

一方、イタマール・ベン＝グヴィル・シオニスト政権内務大臣と同政権軍人によるスマード船団の逮捕活動家への虐待・非人道的な扱いの映像が公開され、世界中の怒りを買っている。