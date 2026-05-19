ハーテム・アルアンビヤー中央司令部（彼の上に平安あれ）の司令官による米国とその同盟国への警告

ABNA通信によると、ハーテム・アルアンビヤー中央司令部司令官のパスダラン少将アリ・アブドゥラヒは次のように強調した：「我々は米国とその同盟国に宣言する。戦略的過ちと計算ミスを再び犯すなかれ。」同氏は述べた：「彼らは知るべきだ。イラン・イスラム共和国とその軍隊はかつてないほど準備が整い、強力になり、引き金に指をかけている。この誇り高き国と国民の敵によるあらゆる再侵略と再攻撃に対して、迅速、断固、力強く、広範囲に応答するだろう。」

同氏はさらに述べた：「米国・シオニストの敵は、勇敢なイラン国民とその強大な軍隊を何度も試してきた。」同氏は明確に述べた：「我々は神の偉大さと意志によって、戦場で敵に我々の強さと能力を示すことを証明してきた。我々の敵によって別の過ちが犯された場合、ラマダン侵略戦争よりもはるかに高い力と能力で対処し、全力でイラン国民の権利を守り、あらゆる侵略者の手を切り落とすだろう。」