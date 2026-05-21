シオニストメディアのベン＝グヴィル氏の行動擁護：「イスラエル」では彼の行動は通常通り！

ABNA通信社がアル＝マヤディーンに引用して報じたところによると、「ハアレツ」新聞は、イタマール・ベン＝グヴィル内相の行動は他の官僚よりも「向こう見ず」ではあるが、イスラエル政権の一般的な基準に完全に合致していると報じた。

ハアレツはさらに、カメラの前で閣僚の面前で活動家に対する暴力と屈辱はもはや隠しきれない「スキャンダル」だと付け加えた。

一方、イスラエル政権のラジオ・テレビ機構は、ベン＝グヴィルのビデオ公開後、カナダと共に複数の欧州諸国がイスラエル政権の大使を召喚し警告したと報じた。

また、テルアビブ駐在の米国大使マイク・ハカビーは、国家テロで知られる国際舞台でのシオニスト政権の悪い前歴に触れずに、「ベン＝グヴィルはイスラエルのイメージを傷つけた」と主張した。

オーストラリアのペニー・ウォン外相は数時間前、ベン＝グヴィルのこの醜い行為に反応し、「ベン＝グヴィルが『抵抗艦隊』の逮捕活動家らと共に公開した映像は衝撃的で受け入れられない」と述べた。

彼女はさらに、「イスラエル政権当局者とベン＝グヴィルの『抵抗艦隊』逮捕活動家らに対する屈辱的な行為を非難する」と付け加えた。

公開された映像は、シオニスト政権の軍人らが「スマード艦隊」の活動家を逮捕後、彼らに対して暴力的で侮辱的な扱いをしたことを示している。

一方、ベン＝グヴィルとシオニスト政権軍人による「スマード艦隊」の逮捕活動家への虐待・非人道的な扱いの映像が公開され、世界中の怒りを買っている。