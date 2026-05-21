ガーリーバーフ：「敵を再攻撃で後悔させる」

ABNA通信社によると、モハンマド・バーゲル・ガーリーバーフ国会議長の国民に向けた3回目の音声ファイルが公開された。

ガーリーバーフはこの音声ファイルで、約1か月にわたり軍事戦線で停戦が見られているが、敵の顕在的・潜在的な動きは、彼が経済的・政治的圧力と並行して軍事的目的を諦めておらず、新たな戦争と冒険を求めていることを示していると述べ、明確にした：「現実は、敵が時に見せる見せかけとは裏腹に、戦略的難局に陥っているということだ。ガソリン価格、債券市場、銀行金利、アメリカ社会の生活費に影響するインフレ率は、アメリカ国民の抗議を引き起こしている。トランプ支持者の多くでさえ、アメリカのイランに対する戦争をイスラエルの戦争と見なし、トランプの選挙公約に反すると考えている。」

彼は付け加えた：「アメリカの世論と経済のこのような混乱した状況が、アメリカ大統領を二つの選択肢の間で躊躇させている。第一の選択肢は戦争終結を優先することで、彼は戦争の敗者としてその代価を支払う。第二の選択肢は戦争の再開または海上封鎖の継続で、イランに圧力をかけ降伏を強いることだ。アメリカの状況を正確に観察すれば、彼らが依然としてイラン国民の降伏に望みを抱いており、封鎖と経済圧力の継続、軍事圧力の強化と新たな攻撃の開始によって、イランを外交の場で自分たちの過剰要求に応じさせられると誤って考えている可能性が強まる。」

国会議長は強調した：「そのような計画に対して我々は、可能性のある攻撃への断固かつ効果的な対応への準備を強化し、経済的耐性を高めることで、敵を誤算から目覚めさせ、イランの降伏への期待を絶たせ、敵が交渉でイラン国民の正当な要求を受け入れざるを得なくする必要がある。」彼は述べた：「イラン国民の安心のために断言する。我々の強力な軍隊は停戦の機会を最善の形で軍事能力の再建に利用し、神の恩恵と国民の支援により、今日では敵を驚かせ、イランへの再攻撃を確実に後悔させるほどの準備を整えている。」