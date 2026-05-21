イラーバーニー：「安全保障理事会はトランプの繰り返される脅威に沈黙すべきではない」

ABNA通信社によると、アミール・サイード・イラーバーニーは現地時間水曜夕方の国連安全保障理事会の文民保護に関する会合で述べた：「文民の保護は単なる人道問題ではない。国際人道法、ジュネーブ条約、国連憲章に基づく法的拘束力のある義務である。」

イラーバーニーは付け加えた：「しかし今日、文民はますます意図的な軍事攻撃、集団的罰にさらされ、民間インフラは組織的な破壊の標的となっている。この悲しい現実はガザからレバノン、そして最近のイランに対する侵略戦争に至るまで明白である。」

イランの国連大使は明確に述べた：「2月28日の米国とシオニスト政権のイランに対する最近の侵略行為は、この苦い現実を再び明らかにした。」彼は思い起こさせた：「この理不尽で野蛮な戦争の40日間の間に、侵略者たちは文民と民間インフラを意図的に標的にすることで、国際人道法の深刻かつ組織的な違反を犯してきた。」

イランの国連代表は強調した：「ある野蛮な攻撃で、ミナブの女子校が意図的に狙われ完全に破壊され、168人以上の無辜の女子生徒が殉教した。これらの行為は付随的損害ではなく、戦争犯罪である。」

彼は明確に述べた：「残念ながら、安全保障理事会は、自らが侵略者である常任理事国の妨害により、これらの明白な違反に直面してその責務を果たせずに失敗している。」

イラーバーニーは強調した：「安全保障理事会は、イランに対する米大統領の繰り返し毎日の脅威に対して沈黙したり無関心でいたりすべきではない。その脅威には、イランの爆撃とイランを『石器時代に戻す』という明確な脅威、国のエネルギー・経済・産業インフラの破壊、イランの核科学者と高官の標的化、さらにはイラン文明の破壊というレトリックと脅威も含まれる。」

イランの国連代表は述べた：「安全保障理事会の常任理事国による、このような武力行使の脅し、侵略的行為、扇動的なレトリックの正常化は、危険な前例を作る。米国とシオニスト政権、そしてイランに対するこれらの侵略を支援・促進した者たちは、これらの恐ろしい犯罪と深刻な違反の完全な法的・国際的責任を負わなければならない。そのような犯罪に対する不処罰は、被害者への裏切りであるだけでなく、国際の平和と安全も脅かす。」

イランの国連大使は述べた：「シオニスト政権は世界最大の文民殺戮者であり、いかなる回答にも値しない。この会合で、何人かの発言者は、イランに対する米国とシオニスト政権の不法な侵略行為を無視することを再び選び、その一方で、特にイランにおける文民と民間インフラの意図的な標的化において、自らのこの侵略と野蛮な戦争の促進、提供、政治的支援における役割を意識的に見落としている。」