ヴェラーヤティ：「地域回廊の地図はテヘランの現場の現実で描かれる」

ABNA通信社によると、アリー・アクバル・ヴェラーヤティはXにメッセージを投稿し、「トランプは『イランによる日々の脅し』と『アメリカのガソリンスタンドの怒れる客』というパラドックスに陥っている。彼は自国のインフレを抑えるために、市場の安定とエネルギー価格の低下を必要としている。」と述べた。

さらに彼は、「一方で、コーカサス地域での計算の変化と、押し付けられた言葉である『トランプ回廊（ザンゲズール）』のトーンの低下は、今や地域回廊の地図がワシントンの脅しではなく、テヘランの現場の現実によって描かれていることを示した。」と付け加えた。