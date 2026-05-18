ドイツ閣僚：G7はイラン戦争の恒久的終結について議論すべき

ABNA通信が超地域紙アル＝クドゥス・アル＝アラビーを引用して報じたところによると、ドイツのラース・クリングバイル財務大臣は月曜日、「G7はイラン戦争を恒久的に終結させる方法について議論するための適切な場を提供している。同氏によれば、この戦争はホルムズ海峡の封鎖と並んで、世界経済に深刻な脅威をもたらしている」と述べた。

ロイター通信によると、クリングバイル氏はパリで開催されるG7財務大臣・中央銀行総裁会議に参加する予定である。この会議は月曜日と火曜日に開催される。

同氏は欧州のアプローチを強調し、「欧州人としての我々の道は明確である。我々は対決ではなく協力、パートナーシップ、信頼性、自由貿易、法の支配に依存している」と述べた。

ドイツ財務大臣はまた、最近の危機は、ドイツと欧州が原材料、エネルギー、サプライチェーンの分野でより独立し、より強靭になる必要性を示していると指摘した。

クリングバイル氏は、この会議の合間に、ブラジル、インド、韓国、ケニアの財務大臣との会談も行われる予定であり、これは国際的なパートナーシップを拡大する目的で追求される措置であると付け加えた。

同氏はまた、ドイツは中東危機がロシアのウクライナ侵攻から注意をそらすことを許さないと強調した。