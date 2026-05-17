サウジ国境検問所近くでのハシュド・シャアビによる前例のない治安作戦

ABNA通信のロシア・アル・ヤウム引用報道によると、イラクのアル・アンバール州の治安関係者は、ハシュド・シャアビ部隊がサウジアラビア近くのアラール国境検問所に通じる地域で前例のない治安措置を講じたと発表した。

同氏は、テロリストグループの残党の不審な動きを観測した後、当該作戦が実施されたと付け加えた。

この報告によると、ハシュド・シャアビ部隊はこの検問所近くの砂漠地帯を掃討し、テロリストの残党を追跡した。また、ISの隠れ家を複数発見し、彼らの攻撃時から残されていた爆弾を無力化した。