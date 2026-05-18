元米国防長官：イランの核計画は差し迫った脅威ではない

ABNA通信によると、「ジョージ・W・ブッシュ」政権と「バラク・オバマ」政権で米国防長官を務めた「ロバート・ゲーツ」氏は、CBSニュースの「フェイス・ザ・ネイション」番組のインタビューで、イランの平和的な核計画について次のように宣言した：私はイランの核計画が差し迫った脅威であるとは思わない。

元米国防長官はさらに次のように付け加えた：私は最終的に、イラン問題の解決に向けた唯一の成功の見込みは交渉だと思う。交渉は確かに、成功の可能性を高めるように思われる唯一の道である。

ロバート・ゲーツ氏はその後述べた：私たちの歴史で初めて、私たちはヨーロッパとアジアで核兵器を装備した敵に直面している。中国が戦略核の近代化を完了すれば、中国とロシアを合わせて、私たちのほぼ2倍の戦略核弾頭を持つことになる。私たちはこれまで、米国よりも大きな生産能力と産業能力を持つ国に直面したことはない。私たちはこれまで、技術的に私たちと同等に進歩し、いくつかの分野で私たちより先行し、ほぼ他のいくつかの分野で私たちに匹敵する国に直面したことはない。したがって、私たちはより強力な敵に直面している。戦略的連携であれ、開発援助であれ、貿易であれ、その他何であれ、中国人は世界中でこれらの問題に取り組んでいる。だから、これらすべてを考慮すると、今は非常に非常に危険な時期だと思う。