イスラエル政権の刑務所におけるパレスチナ人囚人への「組織的拷問」

ABNA通信がパレスチナ情報センターの報道として伝えたところによると、国連人権高等弁務官事務所のスポークスパーソンは、イスラエルにおけるパレスチナ人囚人への拷問と虐待の事例が「組織的に」記録されており、これらの行為には性的暴力とジェンダーに基づく暴力も含まれていると述べた。

タミーン・アル・ヒータン氏は、子供を含むパレスチナ人被拘禁者への性的暴行と強姦を報じた「ニューヨーク・タイムズ」紙の記事を受け、そのような行為は「容認できない」と強調した。

同氏は、2023年10月7日以降、イスラエルの刑務所でパレスチナ人囚人少なくとも90人の死亡が記録されていることに言及し、犠牲者の一人は17歳の少年で、死亡前に深刻な飢餓と栄養失調の兆候が見られたと述べた。

アル・ヒータン氏はまた、イスラエル当局は他の死亡事例も報告しているが、犠牲者の特定や死亡状況の解明に十分な情報を提供していないと述べた。

同氏はこの状況を「欠陥のある拘留・司法制度」の一部と表現し、その終結、独立かつ公平な調査の実施、そしてこれらの違反の加害者の訴追を求めた。

何千人ものパレスチナ人が、占領政権の刑務所で劣悪で不適切な状況下で拘束され、基本的かつ根本的な権利へのアクセスを奪われている。