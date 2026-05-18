クロアチアにおけるシオニスト政権大使の7ヶ月にわたる放浪

ABNA通信によると、イスラエルの新聞「エディオット・アハロノット」は、クロアチア当局が7ヶ月間、シオニスト政権大使の信任状を承認していないと認めた。

2025年9月には、クロアチア大統領が、シオニスト政権によるガザ地区への継続的な攻撃を理由に、同政権のギデオン・サール外相とのザグレブでの会談を拒否していた。

大統領は次のように宣言した：「もし私があの内閣のメンバーのいずれかと会談するならば、それはイスラエルによって犯された暴力、ジェノサイド、戦争犯罪を受け入れることになる。」