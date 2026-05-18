イラン・中国鉄道回廊の年間輸送能力は100万トン

鉄道産業の専門家であるモハンマド・ジャワド・シャージューイー氏はインタビューで、イランと中国間の鉄道貿易の詳細と可能性を説明しながら次のように述べました：イランと中国の鉄道接続に関しては、カザフスタン・トルクメニスタン・イラン、および中国・パキスタン・イランといったルートが定義されています。また、アフガニスタンの鉄道インフラが完成すれば、中国・ウズベキスタン・アフガニスタン・イランのルートも活性化する可能性があります。

同氏はさらに、現在最初の2つのルート、すなわちカザフスタン・トルクメニスタン・イラン回廊と中国・パキスタン・イランのルートはインフラ接続が存在し、運用可能であると付け加えました。パキスタンルートはこれまで完全には利用されていませんが、カザフスタン・トルクメニスタンルートはこれまで活性化しています。

アフガニスタンの鉄道線路完成によるイランと中国の貿易方程式の変化

シャージューイー氏は次のように述べました：アフガニスタンルートは2つの形で実現可能です。第一に、中国からアフガニスタンへの直接接続、その後アフガニスタンの鉄道ネットワークとイランの接続です。この場合、中国とアフガニスタンの接続部分が主な課題となります。第二の形は、中国からウズベキスタンへの接続、そしてウズベキスタンのテルメズ線とアフガニスタンのマザリシャリフを結ぶことです。この部分は既に存在しますが、チェーンを完成させるためには、アフガニスタン国内のヘラートからマザリシャリフまでの路線を完成させる必要があります。

同氏はこれらの回廊の能力について次のように続けました：全体的な正確な数値を示すことはできません。なぜなら、このルートの鉄道線路の能力はイランの通過トランジットだけに割り当てられているわけではなく、一部は東西輸送に、一部は中間国の国内輸送に割り当てられるからです。しかし、これらのルートの能力は、料金調整や輸送計画によって増加可能です。

中国・イラン貨物列車の能力は1日1本まで増加可能

この鉄道産業の専門家は次のように述べました：現在の状況では、鉄道当局の発表によると、中国・イランのルートでは3〜4日に1本の列車が運行していますが、この能力は1日1本まで向上する可能性があります。このレベルが実現すれば、このルートは年間約100万トンの貨物を輸送できるでしょう。

同氏は明言しました：パキスタンとアフガニスタンのルートが活性化すれば、イランと中国間の貿易のかなりの部分が鉄道ネットワークを通じて行われる可能性があります。

シャージューイー氏は次のように述べました：重要な点は、鉄道輸送は海上輸送よりコストが高いため、主にバリューチェーンの中期または後期に位置し、より高い付加価値を持つ商品がこのルートを利用するということです。

この鉄道産業の専門家は最後に次のように強調しました：もう一つの重要な問題は、貨物の流れを双方向にすることです。つまり、輸入コンテナはイランの輸出貨物で満たされて中国に戻され、この貿易チェーンが持続的に形成される必要があります。最終的に強調すべきは、鉄道がイランと中国の全貿易量をカバーすることはできないが、貿易上の優先事項の輸送において重要な役割を果たすことができるということです。