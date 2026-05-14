ロイター：サウジアラビア、戦争中にイラン領土を秘密裡に攻撃

ABNA通信社によると、ロイター通信はティムール・アザリとパリサ・ハフェジ記者による独占記事で、欧米とイランの当局者を引用して、「サウジアラビア空軍は3月下旬、自国領土を標的にしたミサイルとドローン攻撃への対応として、イラン領土内の標的に対する作戦を実行した」と報じた。

同メディアは、「これまで報告されていなかったこれらの攻撃は、イランに対するリヤドの最初の直接的な軍事行動である」と書いた。

ロイター通信は、情報筋と称する関係者を引用してさらに、「サウジアラビアは攻撃後、イランにその旨を通知し、より厳しい対応で脅しながら、集中的な外交交渉に入った。このプロセスは、ワシントンとテヘラン間の4月7日の停戦に至る週に、非公式の緊張緩和合意をもたらした」と付け加えた。

同通信社はさらに、「この合意後、3月下旬には週に105件を超えていたサウジアラビアに対するドローンとミサイル攻撃は、停戦前の数日間で25件に減少した」と付け加えた。

ロイター通信は、「アナリストは、リヤドの報復攻撃とその後の緊張緩和合意は、制御不能な緊張の激化による容認できないコストについての双方の現実的な理解を示していると信じている」と書いた。

サウジアラビア外務省の高官はロイターに対し、攻撃を直接確認も否定もせず、自制と地域の安定と安全保障への努力という王国の確固たる立場を強調した。