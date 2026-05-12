ブルームバーグ：カタールのタンカーがホルムズ海峡から引き返す

ABNA通信によると、ブルームバーグは本日月曜日、カタールからの液化天然ガスを積んだタンカーがホルムズ海峡への接近後に進路を変更して引き返したようであり、これは地域のエネルギー流動の輸送に関する不確実性が続いていることを示していると報じた。

ブルームバーグが収集した船舶追跡データによると、「ムハザム」はホルムズからの進路を変更したが、依然として次の目的地としてパキスタンを示している。

ブルームバーグはさらに、月曜日早朝、2月下旬にカタールのラス・ラファンで積荷を積んだこの船は、ドーハとパキスタンの協議後、イランの管理下にあるホルムズ海峡の地域に向けて移動したと付け加えた。これらの措置は、イランと米国が戦争（米・シオニスト政権によるテヘランへの侵略）終結とこの重要な航路の再開の枠組みについて意見の相違があるため、湾岸諸国が依然としてホルムズを通じたエネルギー輸出ができないことを示している。

同メディアは、成功すれば、「ムハザム」の航海は2月下旬の戦争（米・シオニスト政権によるテヘランへの侵略）以来、この水路を通過するカタールのLNG貨物としてはわずか2回目になると付け加えた。一部の船は通行を完了する前に進路を変更されたが、他の船はオマーン湾への進入時に攻撃された。

トランプの紛争扇動と戦争挑発およびそれに伴うホルムズ海峡の十分な安全不足の結果により、イランは以前に、この水路を通過する船のための特定の航路を設定し、テヘランが宣言した議定書を遵守すればその航路を通過できると発表していたことは注目に値する。