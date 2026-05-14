テルアビブ：「ヒズボラのドローンから完全に保護する方法はない」

ABNA通信社がアルジャジーラを引用して報じたところによると、シオニスト政権の軍事関係者は本日水曜日、レバノンのヒズボラのドローンはこの政権にとって現実的な脅威であると認めた。

ワシントン・ポスト紙はこの報告で、シオニスト政権の軍事関係者を引用して、「ヒズボラのドローンは脅威であり、我々はまだそれに適応している最中だ。テルアビブは利用可能なあらゆる軍事技術を配備しているが、ヒズボラのドローンから完全に保護する方法はない」と付け加えた。

これは、ヘブライ語メディア、例えばシオニスト政権のテレビ局チャンネル15やニュースサイトI24 Newsが、昨日ヒズボラが占領地に対してこれまでで最も激しくユニークなドローン攻撃の一つを実施したと以前に認めていたにもかかわらずである。

この報告では、前述の攻撃は2つの波で行われたと述べられていた。第一波では南レバノンのシオニスト軍兵士の陣地が標的となり、より激しい第二波は占領地の北部地域の奥深くを襲った。

ヘブライ語メディアはさらに、ヒズボラのドローンは標的の上空を数分間飛行し、建物の間を人々を追跡すると付け加えた。テルアビブの懸念は、これらのドローンのうち何機かが撃墜されても、他のドローンが標的を追跡し続けることである。