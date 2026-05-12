スキャンダル後のマイクロソフトの占領地からのヨーロッパへの逃避

ABNA通信によると、イスラエルの新聞グローブスは、パレスチナ人情報をシオニスト政権の諜報機関に提供したスキャンダルを受けて、マイクロソフト社が占領地からフランスに支社を移転すると報じた。

これに先立ち、米国防総省は、マイクロソフトを含む7社と、国防総省の機密ネットワークにおける同社の高度な能力を活用することで合意に達したと発表していた。

また、地域戦争の最中、一部の国際メディアは、イランが西アジアにおけるアメリカ企業の約30のテクノロジーセンターを合法的な軍事目標と見なしていると報じていた。

このリストには、テルアビブのグーグルオフィス、アラブ首長国連邦におけるマイクロソフトの投資、占領地におけるエヌビディアのエンジニアリングセンター、ペルシャ湾岸諸国におけるアマゾンのデータセンターなどの名前が含まれていた。