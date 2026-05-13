ハアレツ紙：イスラエル企業、スターリンク利用者の身元を掌握

ABNA通信社によると、シオニスト新聞ハアレツ紙は記事で、2つのイスラエル企業が、イーロン・マスク所有の衛星インターネットサービス「スターリンク」の利用者を追跡し、その位置と身元を特定することを可能にする技術ツールを開発したと書いている。ハアレツ紙は、この行為がプライバシー、監視、そして安全保障・諜報目的でのデータ使用に関する広範な懸念を引き起こしていると述べている。

この調査は、これらのツールが独占的にシオニスト政権の統治機関・安全保障機関に、「テロ対策」、「麻薬密輸対策」、「海上国境監視」、「密輸ネットワーク」のための手段として市場投入されていると主張している。

スターリンクは、イーロン・マスクのスペースX社によって打ち上げられた低軌道上の8,000基以上の衛星に基づく世界で最も重要な衛星インターネットシステムの一つであり、従来の通信インフラから切り離された遠隔地でのインターネット接続を提供している。

近年、このサービスは様々な国で抗議者や政治的野党にとって重要なツールとなっている。

この調査はさらに、ある企業はキプロスで活動するシオニスト企業「ターゲチーム」であり、この企業は「スターゲッツ」というシステムを製造しており、内部のマーケティング資料によれば世界中の様々な場所で約100万台のスターリンク端末を監視できると付け加えている。

イスラエル企業「レイゾーン」は、同様の能力をビッグデータ分析の形で市場に提供するもう一つのシオニスト企業である。

ハアレツ紙によれば、スターゲッツシステムは衛星通信端末の位置を特定し、各地上局に接続されている端末の数を監視し、ユーザーの携帯電話番号や様々なネットワーク上の関連アカウントを通じてユーザーの身元を特定しようと試みることができるという。