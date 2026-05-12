プシュコフ：アメリカはイランとの消耗戦での勝利を期待すべきではない

ABNA通信によると、ロシアのアレクセイ・プシュコフ上院議員は次のように述べた。ドナルド・トランプ米大統領の中東紛争解決に関するイランの回答に対する否定的な反応は、ワシントンとテヘランを消耗戦に導く可能性があるが、それでもイランが降伏する可能性は低い。

同氏はさらに、アメリカはイランの軍事的・経済的消耗を追求しており、テヘランはトランプの政治的消耗を追求していると述べた。

以前、この著名なロシア上院議員は、トランプ氏のイランの濃縮ウラン備蓄に関する最近の言説に反応し、「アメリカはイランのウラン備蓄を監視できるかもしれないが、テヘランの同意なしにそれにアクセスすることはできない」と述べていた。

同氏はさらに、軍事作戦による核物質の抽出と安全な移送はほぼ不可能だと付け加えた。したがって、平和、濃縮ウランの移送に関する合意、国際原子力機関（IAEA）との行動計画、そして相手方であるイランの同意と完全な協力が必要だと述べた。これらの4つの条件のうち、現在満たされているものは一つもない。