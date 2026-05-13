ABNA通信社によると、デイリー・メール紙は、キア・スターマー英首相に対する辞任圧力が高まっており、英内務大臣と外務大臣も辞任を求めていると報じた。

これに関連して、月曜日に国防大臣を含む英国政府の複数の著名人が首相官邸を訪れた。

スターマー首相に対する辞任要求はさらに増えると予想される。また、保健大臣とマンチスター市長が、密かに今後の展開に備えていると報じられている。

チャーロット・ニコルズ、ウォリントン・ノース選出の国会議員は、首相には国政運営に必要な統制が欠けていると強調した。彼女はさらに「もう終わりだ。他の誰かが主導権を握る時が来た」と付け加えた。

この圧力は、英内閣の補佐官4人が、現状を変える首相の能力に対する信頼欠如を理由に辞任した後、さらに強まった。他の2人は辞任せずにスターマーに退陣を求めた。これは、スターマー首相が自らの政治的立場を継続する決意を表明し、辞任を求めた者たちの代わりに6人の新補佐官の任命を発表したにもかかわらずである。

これらの展開は、先週木曜日の地方選挙における労働党の敗北に起因しており、党員がスターマー氏の辞任を求めるようになっている。

英国地方選挙の初期結果は、労働党が右派の英国改革党に対して壊滅的な大敗を喫したことを示している。

英首相率いる労働党は、先週の地方選挙で早期に大きな敗北を喫した。この結果は有権者の怒りの深さを示し、スターマー氏の政治的将来への疑問をさらに高めている。