ABNA通信員が米国エネルギー情報局（EIA）の情報として伝えたところによると、ホルムズ海峡封鎖の結果、4月のペルシャ湾地域諸国の平均原油生産減少は1日あたり1,050万バレル以上に達し、これは約42％の減少に相当する。対照的に、同期間のイランの原油生産減少は約23万バレル/日、つまり約7％と推定されている。

この報告書によれば、地域諸国における原油生産の減少傾向は4月に悪化した。3月の地域諸国の原油生産は約892万バレル/日減少していたが、推定では4月の生産減は約1,054万バレル/日に達した。

この報告書は、米国がイランに対する海上封鎖を実施していると主張する中で発表された。しかし、米国エネルギー省の統計によれば、イランは3月と4月の期間中、地域諸国の中で自国の生産水準と比較して最も少ない原油生産減少を経験した。

これらのデータによると、イランの原油生産は3月に約13万バレル/日、4月に約23万バレル/日減少した。

米国エネルギー情報局はまた、5月もペルシャ湾諸国での原油生産減少が続き、これらの国々の総生産減少は約1,075万バレル/日に達すると予測している。

この報告書によれば、危機が悪化する前の2月のペルシャ湾地域の総原油生産量は約2,520万バレル/日であった。このうち、3月には892万バレル/日、4月には1,054万バレル/日、そして5月には推定約1,075万バレル/日の地域生産が失われる見込みである。

一方、イランは生産能力の93％以上を維持することで、西アジア地域で数少ない比較的安定した石油供給国の一つとなっている。