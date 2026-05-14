エフード・バラック：「ネタニヤフは危機を逃れるためにあらゆる行動を取る」

ABNA通信社がアル・シャルクを引用して報じたところによると、シオニスト政権の元首相エフード・バラックは、「ベンヤミン・ネタニヤフは、来年10月のクネセト選挙で敗北を確信した場合、結果を混乱させたり、非常事態宣言を発令してプロセスを停止させたりする可能性がある」と警告した。

バラック氏は、ネタニヤフの現在の状況を罠にかかった動物に例え、「彼は司法・政治危機を逃れるために、いかなる代償をイスラエルに課すことも辞さない」と強調した。

エフード・バラック氏は、「ネタニヤフが選挙の数日前に敗北を確信した場合、イラン、ガザ、またはヨルダン川西岸に対して新たな戦線を開き、非常事態宣言を通じて選挙を6ヶ月延期する可能性がある」と述べた。

同氏は、「ネタニヤフが選挙の5日前までに勝利を確信できない場合、突然イランに『時限爆弾』が存在するという情報を流し、それがイランへの第三次攻撃、ハマスとの第五次戦争、またはヨルダン川西岸での第三次インティファーダの勃発につながることもあり得ないとは言えない」と述べた。

同氏はさらに、「選挙前夜に偽造ビデオを広く拡散して世論を欺き、政治ライバルのイメージを破壊すること、またトランプ支持者によるアメリカ連邦議会議事堂襲撃のような事件を引き起こすことは、ネタニヤフの他の可能性ある策略である。彼の過激な支持者たちはエルサレムの開票所を襲撃し、投票箱をひっくり返し、開票プロセスの信頼性を疑わせて、結果の無効化への道を開くかもしれない」と述べた。

バラック氏は、ネタニヤフの国際レベルでの正統性の危機に言及し、「多くの監視者は、ネタニヤフが狡猾にレバノンとの和平合意を妨害し、ガザでの捕虜交換取引を意図的に失敗させ、自身の政治的生命の延命のために戦争を長引かせていると信じている」と述べた。

同氏は、ナフタリ・ベネット、ヤイル・ラピド、アヴィグドール・リーバーマン、ガディ・アイゼンコット、ヤイル・ゴランなどの人物を支持し、彼らをネタニヤフの現在のチームに代わるにふさわしい人物と評価した。