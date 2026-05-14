ナイム・カセム：「我々は決してシオニスト政権に降伏しない；イランに感謝する」

ABNA通信社がアル・マナールを引用して報じたところによると、レバノンのヒズボラ事務総長シェイク・ナイム・カセムは、イランの神学校長アーヤトッラー・アラフィ宛てのメッセージで、「レバノンのヒズボラ、そのイスラム抵抗勢力、そしてその揺るぎない抵抗する支援者たちへのあなたの懸念、愛情、支援を表すあなたのメッセージに感謝します」と述べた。

レバノンのヒズボラ事務総長は、「レバノンでは、我々は野蛮なイスラエルの敵に直面している。その敵は拡張主義、占領、そして我々の地域の国家の主権の奪取を追求している。それは占領下のパレスチナとエルサレムで行っているのと同様である。この敵は、米国の不当で専制的な政権によって、その全ての力と資源をもって支援されている。世界は耳をつんざくような沈黙を守り、西側の一部の者はこの敵に屈服して共謀している」と述べた。

ナイム・カセムは強調した：「しかしながら、ヒズボラとあらゆる高潔な抵抗戦士の歴史は、彼らがイスラエルの敵に立ち向かい、解放の年2000年に彼らを我々の土地から追い出したことを示している。敗北に耐えられなかった占領者たちは、2006年に33日間の侵略を繰り返したが、敗北した。その後、彼らは別の野蛮な侵略を開始し、それが2024年9月に、ウンマの殉教者の長、サッイド・ハサン・ナスラッラー（彼にアッラーの慈悲があれ）を含む他の指導者や正義の殉教者たちの殉教をもたらし、抵抗戦士、国民の大きな犠牲と家や村の破壊をもたらした」と述べた。

レバノンのヒズボラ事務総長はメッセージの中で、「我々は『ウリ・アル＝バス』の戦いで彼らと戦った。彼らは今日、3月2日から侵略を繰り返しており、我々は『アル＝アスフ・アル＝マクール』の戦いで彼らと戦っている。抵抗勢力と民衆の基盤は、彼らが占領に対して侵入不可能であることを証明している。彼らはそれに降伏せず、インシャッラー、敵の目的は達成されないだろう」と述べた。

同氏はさらに、「敵には、絶望し、侵略を止め、占領された我々の土地から撤退し、捕虜を解放し、侵略の言い訳を放棄する以外に選択肢はない。敵はその侵略と犯罪によって、安定にも未来にも到達することはないだろう」と付け加えた。