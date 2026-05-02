ABNA通信によると、米紙ウォール・ストリート・ジャーナルは、イランのドローンが米国のTHAADシステムに対してその有効性を証明したと報じた。

この報告には、この問題がロシアの注意を引く可能性が高いと記されている。

ウォール・ストリート・ジャーナルはさらに、イランのドローン攻撃中にTHAADシステムのレーダーがヨルダンとUAEで機能を失ったと付け加えた。また、対イラン戦争は中国、ロシア、北朝鮮に米軍の限界を認識する貴重な機会を提供したと述べている。

注目すべきは、地域内の米軍拠点の損害に関する報告が、国際メディアに対する厳しい検閲の中で、一滴一滴断続的に発表されていることである。

以前にも「ディフェンス・セキュリティ・アジア」は、パトリオット・ミサイルシステム、短距離迎撃機、継続的な高度なレーダー網が存在するにもかかわらず、イランのF-5戦闘機がクウェートの米軍基地を爆撃することに成功したと暴露していた。