イランとの戦争後のエネルギー価格の前例のない高騰

ABNA特派員の国際通貨基金引用報告によると、世界のエネルギー市場は2026年3月、過去2年間で最も深刻な価格ショックに見舞われた。これは2025年1月から2026年1月までの価格下降傾向を完全に覆す出来事である。

国際通貨基金のデータによると、米国とイスラエルのイランへの軍事侵攻開始前、エネルギー価格は下降傾向にあり、欧州の天然ガス価格は2026年1月に過去2年間で最低水準に達した。また、米国のガソリン価格も2025年と比較して2026年1月に低下していた。

しかし、2026年2月末から3月初めにかけて、世界各地のエネルギー価格は突然激しく上昇した。

国際通貨基金のグラフによると、戦争開始前に約70だったアジアの天然ガス価格指数（この指数では100が2025年1月のエネルギー価格を示す）は、3月に約149に上昇した。これはアジア諸国の天然ガス価格が約114％成長したことを示す。また、米国のガソリン価格もイランとの戦争開始とともに約40％上昇した。

国際通貨基金の報告によると、エネルギー価格の上昇は世界経済成長の勢いを弱め、各国の消費者に圧力をかける可能性がある。同機関は、中東での紛争が続けばエネルギー価格がさらに上昇し、世界経済がより広範な損害に直面する可能性があると警告した。