米国は完全な行き詰まりに陥っている / 戦争継続の準備は整っている

アブナ通信の記者によると、最高司令部の軍事顧問で中将のモフセン・レザエ氏は、ラマダン戦争（強制戦争）の最近の展開について述べ、イマム・レザー（彼に平和あれ）の誕生をお祝いしながら、「3,100万人が『命を捧げる』キャンペーンに登録し、その約50％が軍事・安全保障分野での参加を希望していると表明した。また、登録者の一部は金銭的支援や情報協力の意思を示しており、この意向に対してこれらの尊い人々に感謝の意を表したい」と述べた。

彼は続けた。「現実には、米国は完全な行き詰まりに陥っている。一方では戦いたいと考えており、来たる2〜3日のうちにこの戦場に入る可能性もあるが、米軍人はトランプ大統領に、南の海岸に上陸しようとするため、米軍兵が捕虜になる可能性が高いと警告している。」

レザエ中将は強調した。「もちろん、国の西部から活動を行い、テヘランを爆撃することも考えられるが、これは彼らの机の上にある最後の計画であり戦略である。しかし、軍人はトランプに、これはイスファハーンへの攻撃とは異なり、災難的な敗北になるだろうと伝えた。ここでは空母が沈没し、米軍兵が捕虜になることを非常に心配している。」

イランはあらゆる種類の脅威に対処する準備ができている

最高司令部の軍事顧問はコーランの一節を引用して述べた。「米国の例はクモの巣の家に似ており、脆い。米国の空母は、同じ南ペルシャ湾諸国にある彼らの『家』に行くことができない。（私たちはホルムズ海峡を管理することで、それを許可しない。）」

米国は現在、軍事作戦を実行することを諦めた状況にある。この国の以前の軍事計画は失敗し、現在最後の作戦計画が検討されている。この国の軍人は、このような措置が続けば、災難的な敗北になると述べている。この観点から、この状況は米国の当局者やトランプに大きな不安を抱かせている。