ホルムズ海峡封鎖と金属採掘への衝撃；テクノロジーの基盤へのダメージ

この混乱の中心には、硫黄および硫酸のサプライチェーンがある。これらは、ニッケル、コバルト、リチウム、銅などの金属を経済的に採掘する上で重要な役割を果たす物質である。これらの金属は、バッテリー、電気インフラ、軍事装備を含む最新技術の基盤である。西アジアからのこれらの物質の輸送路が封鎖されたことにより、インドネシア、コンゴ民主共和国、中国のようにこのサプライチェーンに依存する国々は、深刻な生産停止に直面している。これらの物質の化学的性質も、迅速な代替や容易な輸送を制限し、保険および輸送コストを指数関数的に増加させた。

注目すべきは、現在ホルムズ海峡の封鎖により不足しているこれらの鉱物が、軍事兵器の製造および維持においても中心的な役割を果たしているという点である。この事実は、戦争が同時にサプライチェーンの消費者であり、かつ破壊者であることを示している。

報告によると、ペンタゴンは作戦開始前に国内の鉱山企業に対し、13種類の重要鉱物の生産増強を要請していた。これはこの戦略的なボトルネックを予測した兆候と考えられる。しかし、講じられた対策はそれほど成功しなかった。

危機の規模は先端技術分野にも及んでいる。ヘリウム、臭素、ボーキサイトなどの物質は、その大部分が西アジアで生産されているが、半導体の製造やデータセンターの運用において重要な役割を果たしている。世界生産の約3分の1のヘリウムを生産するカタールのラス・ラファーン工業団地は、イランの最近の攻撃により操業を停止し、数年間稼働しない見込みである。この変化は、チップの生産および計算インフラの効率性に直接的な影響を与える。

同時に、東アジアの経済がペルシャ湾のエネルギーに強く依存していることも、危機を悪化させている。チップ製造の中心にある台湾や韓国などの国々は、液化天然ガス（LNG）の輸入停止と重要原材料の不足という2つの同時課題に直面している。TSMC、SKハイニックス、サムスンなどの企業もこのショックから免れず、株価の下落を経験している。