フォーリン・ポリシー：ハメネイ師は虐げられた者たちの指導者だった

ABNA通信によると、アメリカの雑誌「フォーリン・ポリシー」は「苦しむ者たちの師」というタイトルのレポートで次のように書いた：イランに親しみを持つスンニ派の伝統主義者にとって、「抵抗」という概念は依然として魅力を保っている。

この英語メディアはこう書いた：イラン・イスラム共和国の指導者ハメネイ師の殺害（殉教）後、パキスタンのカラチやイラクのバグダッドではシーア派のデモ参加者が米国の外交施設を襲撃し、治安部隊と激しい衝突を繰り広げた。

これらが最も暴力的な民衆の反応だったが、それが唯一の反応ではなかった。世界中で多くの人々がこの師を支持して集会を開いた。その後の数週間、マレーシアのクアラルンプール、インドネシアのジャカルタ、インドのニューデリー、インド支配下のカシミール、トルコのイスタンブールなどの場所で抗議活動が発生した。

フォーリン・ポリシーはこう書いた：イランのイラクにおけるカタイブ・ヒズボラやレバノンのヒズボラなどのシーア派グループへの支援は明確だが、イラン政府はイスラム世界の支持も得ようと試み、自らを西側の支配に単独で立ち向かう勢力として描いてきた。その過程で、宗派の境界を超えた支持を獲得する部分的な成功を収めてきた。

このアメリカのメディアはこう書いた：イランがイスラエルとアメリカに立ち向かうとき、このイメージは世界のイスラム教徒の間で強化される。彼らは、地球規模のコミュニティとして自らを守ることができると信じている。これらの国際的な支持者は、イランを自分たちの代表者と見なしており、同国は長い戦争を戦い抜き、今やアメリカとイスラエルに停戦を強制することで勝利した。