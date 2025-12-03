アブナ通信社がスプートニク通信社から報じたところによると、クレムリンの報道官「ドミトリー・ペスコフ」氏は、米国和平案の拒否に関する記者の質問に対し、「いいえ、それは正しくありません。重要なのは、昨日初めて直接的な意見交換が行われ、述べられたように、いくつかの項目は受け入れられ、他の項目は受け入れられないとされました。これは妥協点を見つけるための通常の作業プロセスです」と述べました。

彼は付け加えました。「モスクワは、ウクライナ危機の解決に関する交渉においても、米国側が沈黙の原則を順守することを望んでいます。モスクワは声高な外交を好まず、米国も同じアプローチをとっています。ウクライナ危機を解決するための交渉が静かな雰囲気で行われるほど、より実りのあるものになるでしょう。」

別の質問に対し、クレムリンの報道官は、プーチン氏と米国大統領ドナルド・トランプ氏との電話会談はいつでも計画可能であると発表しました。

ペスコフ氏は、ロシアがトランプ氏のウクライナ危機の平和的解決に向けた政治的意志を高く評価していると強調し、「モスクワは、ウクライナの状況を解決するために必要なときにいつでもトランプ政権当局者と会談する準備ができています」と述べました。

ドナルド・トランプ米大統領の特別代表「スティーブ・ウィトコフ」氏が率いる米国代表団とロシアのウラジーミル・プーチン大統領との会談は昨夜行われました。この会談の詳細については、まだ正確な情報は漏れていません。

米国代表団は、この会談の前にフロリダでウクライナ当局者と会談していました。この会談は、米国務長官マルコ・ルビオ氏が実りあるものだと述べたものです。

ドナルド・トランプ米大統領は数週間前、ウクライナ危機の解決に向けた28項目の計画を発表し、それ以来、ヨーロッパおよび米国当局者の間で広範な議論が行われています。

ウクライナの一部をロシアに引き渡すことは、この計画の中で最も物議を醸す項目の一つと見なされています。