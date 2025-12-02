サルダール・ナクディ：「イランは全西側諸国に勝利した」

アーレ・バイト通信（アブナ）の報告によると、科学産業大学で開催された第16回アーシュラ・レイリ（アーシュラナイト）の式典で、イスラム革命防衛隊総司令官顧問のサルダール・「モハンマド・レザ・ナクディ」は、次のように述べた。「殉教者の集会は最も高尚な場所であり、人間性と信仰の最高の地位は**『確信』（ヤキーン）**である。」

彼はイスラム社会における確信の重要性に言及し、付け加えた。「確信は人間が到達する最高の段階であり、殉教者の段階もまた確信の段階である。殉教者は、宇宙がこの物質世界だけではないこと、そして精神的かつ永遠の世界も目の前にあることを知っているため、持っているすべてを意識的に捧げるのである。」

イスラム革命防衛隊総司令官顧問は、次のように想起させた。「**『確信の知識』（イルム・アル＝ヤキーン）と『確信の真実』（ハック・アル＝ヤキーン）**は信仰の最高の段階であり、殉教者はこれらの地位を達成した。また、殉教者は神の御顔（ワジュフ・アッラー）に目を向け、彼から流される最初の血の一滴で、彼のすべての罪は許されるだろう。」

彼は、証拠（フッジャ）は神の手の中にあり、我々は神の証拠に対して確信を持たなければならないと述べ、強調した。「最も高貴な人々は殉教者になることを望んでおり、もし我々が殉教者に近づきたいのであれば、我々の確信の力を高めなければならない。」

サルダール・ナクディは、「目覚めは殉教者の血の産物であり、彼はその殉教によって社会を目覚めさせ、警戒させ、動かしている」と述べた。

演説の別の部分で、イスラム革命防衛隊総司令官顧問は、神の力に関する歴史的な物語に言及し、次のように述べた。「もしすべての力が集まって何かを成し遂げようとしても、神がそれを望まなければ、彼らは最も小さな道具さえも作ることができないだろう。」

彼はまた、イランが12日間戦争で敵の厳しい戦争と電子戦に全力で立ち向かったことを述べ、付け加えた。「この戦争で、我々は敵の鼻を地面にこすりつけた。さらに、イラン・イスラム共和国は、敵のすべての情報、スパイ、メディア、現場の能力にもかかわらず、シオニスト政権とその同盟国、すなわち全西側諸国（アメリカ、イギリス、フランスなど）に勝利した。」

サルダール・ナクディは次のように想起させた。「今日、世界の抑圧者たちは罪のない人々を殉教させており、殉教者の血はこの地域を目覚めさせた。一部のアラブ諸国がシオニストの敵に降伏し、イスラエルが一時期ベイルートまで進んだ地域で、殉教者の血の恵みにより、ヒズボラとハマスはシオニストの敵との戦争で何度も何度も勝利を収めた。」

イスラム革命防衛隊総司令官顧問は、「今日、我々の金曜礼拝で長らく叫ばれてきたスローガンが、東アジアから西ヨーロッパまで広がっている。また、長らくシオニストの支配と影響下にあったニューヨークでは、市長がネタニヤフを逮捕しようとしている。したがって、悪魔の力は、世界が変化していること、民主主義に関する彼らの表面的な態度がもはや効果がないこと、そしてこれらの抑圧的な力のファイルが閉じられつつあることを知るべきである」と述べた。

演説の別の部分で、彼はシオニスト政権との戦争の可能性を非常に低いと評価し、付け加えた。「私は、アメリカとシオニスト政権が再び攻撃を敢行する勇気を持つとは非常に疑わしい。なぜなら、イラン・イスラム共和国は12日間戦争でシオニストにその力を見せつけたからである。しかし、再度の攻撃があった場合、我々の対応は断固たるものとなり、我々は敵との戦争に勝利するだろう。」

サルダール・ナクディは、「敵はすべての側面で、我々が考えているよりもずっと無力で、ずっと弱い。例えば、5隻のアメリカの空母はイエメンから深刻なミサイル攻撃を受け、この地域を去った」と明言した。

イスラム革命防衛隊総司令官顧問は、イランの軍事能力と敵の弱点に言及し、次のように述べた。「シオニストは非常に弱体化しており、滅亡の瀬戸際にある。我々が12日間戦争で見たように、イランは敵にしっかりと立ち向かい、そのミサイル攻撃でシオニスト政権を降伏させた。」