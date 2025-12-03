NATO事務総長による中国への敵対的な主張

アブナ通信社がアルジャジーラ通信社から報じたところによると、北大西洋条約機構（NATO）の事務総長である「マルク・ルッテ」氏は本日水曜日の演説で次のように述べました。「交渉が続く間も、私たちはウクライナへのコミットメントを後退させることはできません。ロシアとウクライナの間の和平合意の達成は容易ではなく、多くの作業が必要です。」

北大西洋条約機構の事務総長は続けて、「私たちはウクライナ危機の解決のための和平案について、ホワイトハウスおよびすべての当事者と調整を行っています。いかなる最終的な解決策も、独立したウクライナ国家を保証し、ロシアによるさらなる侵略を防ぐための安全保障を提供する必要があります。ロシアは予算の40パーセントをウクライナとの戦争に費やしています。」

「マルク・ルッテ」氏は、「ロシアの凍結資産の取り扱いについて、私たちは公式な立場を持っていません。これは欧州連合次第です」と述べました。

そして、彼は次のように主張しました。「中国はロシアと密接に協力しており、ウクライナとの戦争においてモスクワに必要な兵器を提供しています！ 私たちはロシアと中国の間で増大する相互依存について懸念を抱いています。中国は数年以内に1,000発の核弾頭に到達する可能性があります。」