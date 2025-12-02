アブナ通信によると、欧州のウェブサイト「ポリティコ・ヨーロッパ」は、欧州のハイレベル外交官2人の話として、ドナルド・トランプ米大統領の政権が、凍結されたロシア資産をウクライナの復興融資の資金源として使用するという欧州連合（EU）の計画に反対していると報じました。

この報道に基づくと、夏の間、ワシントンでEUの制裁担当代表であるデビッド・オサリバン氏が米国当局者と面会した際、米国当局者は、いかなる和平合意が署名された後も、これらの資産をロシアに返還することが彼らの計画であると彼に率直に伝えたとのことです。

ポリティコ・ヨーロッパは、米国当局者の発言は、欧州が凍結されたロシア資産をウクライナへの直接支援に使用することに対するワシントンの反対と、これらの資金がモスクワとの関係に与える影響に対する米国の懸念を示していると報じました。

西側諸国で凍結されているロシア資産をウクライナへの財政支援に使用するというアイデアは、EUによって提案されたものであり、今後2年間でキーウを支援するための1400億ユーロの融資が含まれていました。米国の反対は、この欧州のイニシアチブのプロセスに深刻な課題をもたらす可能性があります。

これに先立ち、ベルギーのマキシム・プレヴォ外務大臣もポリティコとのインタビューで、EUが差し押さえられたロシア資産を原資としてキーウに融資を提供するという決定は、ウクライナ紛争を解決するための努力を混乱させる可能性があると述べていました。

米国が仲介したウクライナ和平交渉は、国境画定の分野における双方の意見の相違をこれまでのところ解決できていません。モスクワとワシントンは、欧州諸国が交渉を妨害していると非難しています。