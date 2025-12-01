ホワイトハウス、マドゥロ氏にベネズエラ退去を警告

アーブナー通信が報じたところによると、『マイアミ・ヘラルド』紙はレポートで、「米国は、ベネズエラのニコラス・マドゥロ大統領が直ちに辞任する場合、彼と彼の家族の安全を保証する用意がある」と報じた。

同紙の取材に応じた情報筋は、ワシントンはマドゥロ氏が今すぐ権力の座を退くならば、彼と彼の妻、そして子供に「安全な通行」の保証を提供すると述べた。

この報道によると、カラカス当局は、軍の指揮権は現在の指導部の手に残る一方で、政治的支配権は反体制派に移行することを提案したという。

情報筋の一人は『マイアミ・ヘラルド』紙に対し、マドゥロ氏とドナルド・トランプ米大統領との最近の電話会談は、直接対決を避けるための最後の試みであったと語った。この電話会談は、ブラジル、カタール、トルコの協力のもとで行われた。

ワシントンは、証拠を提示していないにもかかわらず、ベネズエラ当局が麻薬密輸対策への努力が不十分であるとして非難している。

『ニューヨーク・タイムズ』紙は、トランプ大統領がベネズエラにおけるCIAの秘密作戦も許可したと報じた。アメリカのメディアは、ベネズエラ領土への攻撃が開始される可能性があると繰り返し発表している。トランプ大統領も11月27日、麻薬密輸対策のための地上作戦が「まもなく開始される」と述べていたが、考えられる軍事介入の詳細については明言しなかった。