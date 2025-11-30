ウォール・ストリート・ジャーナル：トランプ氏がマドゥロ氏を脅迫

アブナ通信がスプートニクを引用して報じたところによると、ウォール・ストリート・ジャーナル紙は、事情に詳しい情報筋の話として、米国大統領ドナルド・トランプ氏が、ここ数日間のベネズエラのニコラス・マドゥロ大統領との電話会談中に、彼に武力行使をすると脅迫したと報じました。

この報道によると、トランプ氏はこの電話会談で、ベネズエラに対する介入主義的かつ好戦的な姿勢を表明し、マドゥロ氏に対し、政権を退かなければ武力行使に訴えると脅しました。

数日前、ニューヨーク・タイムズ紙は、米国大統領ドナルド・トランプ氏が、ベネズエラのニコラス・マドゥロ大統領と電話で会談したことを明らかにしました。

ニューヨーク・タイムズ紙は情報筋を引用し、トランプ氏がマドゥロ氏との電話会談で、両者間の会談の可能性を検討したと付け加えました。

同紙は、事情に詳しいとする情報筋の話として、現時点ではトランプ氏とマドゥロ氏の間の会談の具体的な計画はないと付け加えました。

ニューヨーク・タイムズ紙はまた、情報筋を引用し、マルコ・ルビオ米国務長官（上院議員または顧問の可能性あり）がトランプ氏とマドゥロ氏の間の電話会談に同席していたと報じました。