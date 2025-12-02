スーダン、ロシアに前例のない戦略的地位の供与を提案

アブナ通信がアル・ナシュラを引用して報じたところによると、米国紙ウォール・ストリート・ジャーナルは、スーダンの軍事政権がロシアに対し、アフリカで初の海軍基地を建設し、紅海の重要な貿易ルートを見下ろす前例のない戦略的地位を確立することを提案したと報じました。

スーダン当局者によると、この取引が実現すれば、アフリカ大陸での存在感を深めようとしているモスクワに戦略的な優位性をもたらすとのことです。この進展は、ロシアと中国によるアフリカの港湾支配を阻止しようとしている米国にとって、憂慮すべき事態です。

この報道によると、スーダンの軍事政権が昨年10月にロシア当局者に提示した25年間の提案に基づき、モスクワはポートスーダンまたは紅海のまだ特定されていない別の施設に、最大300人の兵士を配備し、原子力艦を含む最大4隻の軍艦を係留する権利を持つことになります。

さらに、クレムリンは、アフリカで3番目に大きな金生産国であるスーダンでの収益性の高い鉱物採掘利権に関する内部情報を入手することになります。これにより、モスクワはポートスーダン地域から、世界貿易の約12％が通過するヨーロッパとアジアを結ぶ最短ルートであるスエズ運河の海上交通を監視するための好位置を得ることになります。

同米国紙によると、スーダンの情報筋は、ロシア軍がスーダンの領土を長期的に使用することを許可する代わりに、スーダンの軍事評議会が内戦に従事している間、モスクワはスーダンに先進的なロシアの対空システムやその他の兵器を優遇価格で提供する必要があると述べています。

スーダン軍当局者はウォール・ストリート・ジャーナルに対し、スーダンは新しい兵器の供給を必要としているが、ロシアとの取引を行うことは米国やEUとの問題を引き起こす可能性があると語りました。