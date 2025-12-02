アブナ通信によると、米国の出版物「ナショナル・インタレスト」のシニアエディターであるブランドン・ワイカート氏はレポートで、「ドイツ経済は、ロシアに対するEUの制裁とウクライナ戦争の影響を受けて、著しく弱体化している」と述べました。

ワイカート氏は、ウクライナ戦争後、制裁の**逆効果（跳ね返り効果）**とノルド・ストリーム2パイプラインプロジェクトの停止が、ドイツの産業力の劇的な低下の要因であると評価しました。

ナショナル・インタレストのシニアエディターは、次のように書いています。「ウクライナ戦争は、エネルギー価格の高騰に加えて、EU内部に経済的および政治的な緊張を生み出しました。これらの進展は、地域の経済的安定とドイツ産業の競争力に関する懸念を高めています。」

ワイカート氏は、さらに次のように付け加えました。「制限の継続と外部からのエネルギー輸入への依存は、今後数年間でドイツ経済に深刻な問題をもたらし、EUが共通の経済および安全保障政策を採用する上で課題を引き起こす可能性があります。」

この記事の筆者は、ウクライナ戦争と制裁の影響が、経済を超えて、EU内の政治的紛争を煽っていると強調しました。

以前はベルリンの産業エネルギー需要の大部分を供給していたノルド・ストリーム2は現在停止しており、それを他の供給源に置き換えることは、ドイツ経済に大きな経済的圧力をかけています。