ウクライナ代表団と米国代表団の米国フロリダでの会談

アブナ通信がロイターを引用して報じたところによると、米国務長官「マルコ・ルビオ」は、大統領特使「スティーブ・ウィトコフ」と大統領の義理の息子「ジャレッド・クシュナー」と共に、本日日曜日（11月30日）にウクライナ側と会談する予定です。

この報道に基づき、当該会談はフロリダ州で開催されます。ロイターは、会談の内容についてそれ以上の詳細を明らかにしていません。

以前にホワイトハウスの報道機関によって公表されたスケジュールによると、ドナルド・トランプ米国大統領は同日、マール・ア・ラーゴの滞在先からワシントンに戻ります。

これに先立ち、ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は、ワシントンが提案した和平案について協議するため、同国から米国への代表団の派遣を発表していました。

ウクライナ大統領は、この代表団はウクライナ国家安全保障・国防会議書記のルステム・ウメロフ氏が率いており、ロシアとの戦争を終わらせるための措置を講じるために米国を訪れたと述べました。

ゼレンスキー氏は、「この会談の結果を性急に待つことになります。ウクライナは米国との建設的な協力を継続します。我々は、米国でのジュネーブ交渉の結果が確定するのを待っています。」と記しました。