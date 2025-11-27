ルビオ氏、欧州に対し移民規制強化を迫る

アーブナー通信がアルジャジーラ・ネットワークを引用して報じたところによると、ニューヨーク・タイムズ紙は、一つの文書に基づき、マーコ・ルビオ米国務長官が、米国の外交官に対し、西側諸国政府に移民プロセスに対する広範な制限を課すよう促すよう義務付けたと報じた。

同報道によると、ニューヨーク・タイムズ紙は、ルビオ氏がアメリカの外交官に対し、移民に関連する犯罪を強調することで、対象となる政府に移民の入国規制を強化させるよう求めたと付け加えた。