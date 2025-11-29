ウィトコフ氏：米国のウクライナ和平案は将来の戦争を防ぐ

ABNA通信が、ウクライナ問題担当米国大統領特別代表スティーブ・ウィトコフ氏の言葉としてアメリカの新聞ウォール・ストリート・ジャーナルを引用して報じたところによると、ワシントンの和平案が受け入れられた場合、このイニシアチブは新たな紛争の発生を防ぎ、米国、ロシア、ウクライナが貿易パートナーになるための基盤を築くことができるとしています。

ウィトコフ氏は、米国、ロシア、ウクライナの3カ国が最終的に安定した経済関係を確立できることへの希望を表明しました。

これに先立ち、米国はウクライナ戦争終結のための28項目の計画を提示していましたが、この計画はキーウと一部の欧州パートナーから激しい反発を受け、その根本的な見直しに向けた努力が開始されました。米国とウクライナは11月23日にジュネーブでこの計画について協議を行いました。ウクライナのメディア報道によると、双方は提案の大部分で合意に達しましたが、数項目が今後の米ウクライナ両大統領会談で検討されるために残されています。この会談の時期はまだ確定していません。

ドナルド・トランプ氏も火曜日に、この計画の新しいバージョンが28項目から22項目に削減されたと発表しました。